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В Харькове под колесами пассажирского поезда погибла 83-летняя женщина

В Харькове под колесами пассажирского поезда погибла 83-летняя женщина

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Харькове 83-летняя женщина погибла под колесами пассажирского поезда - переходила железнодорожный путь в неустановленном для этого месте. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, передает УНН.

Цитата

"5 августа около 10:00 в районе перегона "Липовая Роща" и "Покотиловка" железнодорожной станции "Харьков-Пассажирский", расположенного по улице Бульварная, пассажирский поезд сообщением "Днепр-Харьков" травмировал пешехода. Женщина получила тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и во время доставки в больницу скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Детали

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном поезда.

Источник: УНН
Теги: полиция, женщина, Харьков и Харьковская область
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