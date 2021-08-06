Автопарк мэрии Одессы пополнится на 11 комфортных иномарок за 5 миллионов

КИЕВ. 6 августа. УНН. 11 автомобилей Renault Sandero Stepway за 5 млн 100 тыс. грн. закупит Одесская мэрия для своих чиновников. Соответствующий тендер огласило 5 августа КУ “Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома”, которое обслуживает служебный автопарк мэрии.

Автомобили, согласно условиям тендера, поступят в мэрию до 5-го ноября нынешнего года. В технических требованиях указано, что автомобили должны быть белого цвета, с передними подушками безопасности, кондиционерами, бортовыми компьютерами, и креплениями для детского сидения ISOFIX. Согласно обязательным условиям тендера, машины Renault Sandero Stepway должны иметь 20%-ую тонировку окон, скорость не менее 165 км/ч, 5-ступенчатую трансмиссию и 1,5-литровый дизельный двигатель.

Согласно городской целевой программе “Безопасность дорожного движения в городе Одесса”, в 2021 году содержание и обслуживание служебного автопарка мэрии обошлось городской громаде в 37 млн грн. В 2020 году эта сумма составила почти 42 млн грн. Отметим, что на балансе КУ “Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома” находится 107 автомобилей от ГАЗ 3102 1997 года выпуска и до новеньких внедорожников “Skoda Kodiaq” 2018 г.в. Только на зарплаты водителям для служебных автомобилей из карманов налогоплательщиков тратится ежемесячно 1 миллион.