Захват Кабмина: суд арестовал экс-бойца "Айдара" на 60 суток

КИЕВ. 6 августа. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД, передает корреспондент УНН.

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"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Применить в отношении Прохнича мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал судья.

Суд определил срок действия постановления в пределах срока досудебного расследования, но не более чем до 27 сентября 2021 года.

Добавим, что один из свидетелей, военный психолог, которая служила с Прохничем, заявила во время заседания, что у него опухоль мозга и, скорее всего, она расширяется. По ее мнению, это могло стать причиной агрессивного поведения.

Дополнение

Министр по делам ветеранов заявляла, что готова взять на поруки экс-бойца "Айдара" Прохнича.

Прокуратура настаивала на применении к Прохничу меры пресечения в виде содержания под стражей.



4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение было сообщено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).