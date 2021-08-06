Захват Кабмина: защита обязательно подаст апелляцию на арест экс-бойца "Айдара"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Сторона защиты обязательно подаст апелляционную жалобу на решение суда об аресте бывшего бойца "Айдара" Владимира Прохнича, которого подозревают в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый, передает корреспондент УНН.

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“Мы надеялись на круглосуточный домашний арест, чтобы он был рядом с женой, детьми. Надеялись на возможность его лечения в соответствующих заведениях, реабилитацию, на психологическую поддержку. У нас есть пять дней на подачу апелляционной жалобы и этим правом мы обязательно воспользуемся”, - сказал Беспалый.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего бойца “Айдара” Владимира Прохнича до 27 сентября.

Дополнение

Прокуратура настаивала на применении к Прохничу меры пресечения в виде содержания под стражей.

4 августа около 10 часов утра в здание КМУ зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины захватил бывший боец “Айдара” Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата КМУ правоохранители открыли уголовное производство по четырем статьям: о захвате государственных зданий, об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа, о захвате заложников, о незаконном обращении с оружием.

Однако подозрение было сообщено Прохничу только по трем статьям: ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).