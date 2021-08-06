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Ситуация на Донбассе: у Донецка враг обстрелял позиции украинских военных из минометов

Ситуация на Донбассе: у Донецка враг обстрелял позиции украинских военных из минометов

КИЕВ. 6 августа. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.

Детали

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Дополнение

За прошедшие сутки, 5 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Красногоровка противник открывал огонь по нашим защитникам из противотанковых орудий, а также осуществлял обстрел населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела российско-оккупационных войск был тяжело ранен местный житель.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина
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