Пожар возле Афин продолжается: погиб человек, на которого упал электрический столб

КИЕВ. 6 августа. УНН. Возле Афин огонь повредил электрический столб, который упал на мужчину. Пострадавший скончался. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ekathimerini.

Детали

38-летний житель пригорода Иппократиос Политея получил травму головы, когда на него упал электрический столб. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось, мужчина скончался.

До этого инцидента смертей в пятницу в результате пожара не было зафиксировано.

По меньшей мере девяти лицам оказана медицинская помощь.

Напомним

В пятницу с греческого острова Эвия из-за неконтролируемого пожара эвакуировали 653 человека.

Причиной пожаров в Греции стала аномальная жара. Температура в стране повышалась до 45°C. Хотя во многих городах Греции впервые почти за 10 дней температура снизилась до 40° C, в большей части страны сегодня во второй половине дня прогнозируют сильные ветры, которые могут осложнить тушение пламени.

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Сейчас более 1000 пожарных и около 20 самолетов борются с огнем по всей Греции. Некоторые европейские страны направляют на помощь своих пожарных, а также самолеты, вертолеты и автомобили.