КИЕВ. 6 августа. УНН. Дом "Цветы Украины" в Киеве внесли в реестр государственных памятников. Об этом в Телеграмм сообщил министр культуры Александр Ткаченко, передает УНН.

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"Имею замечательную новость для киевлян. Только что подписал Приказ о внесении дома "Цветов Украины" в реестр государственных памятников. Теперь Цветы - официально является памятником архитектуры, монументального искусства местного значения", - сообщил Ткаченко.

Детали

Он отметил, что зданию предоставлено охранный статус.

"Это означает, что ее нельзя разрушить или перестроить. Спасибо киевлянам за неравнодушие и готовность отстаивать исторический облик города!" - добавил Ткаченко.

Дополнение

"Цветы Украины" - учебно-методический павильон, сделанный в стиле модернизм архитектора Николая Левчука. Проект получил награду Союза архитекторов Украины, как лучшее архитектурное произведение 1985 года.

До прошлого года в нем размещался супермаркет. Застройщик Алексей Пышный планировал реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотели сделать надстройку и стеклянное оформление.

Заказчик реконструкции - ЗАО "Цветы Украины". Владелец здания - Rockwill Group.

В июле 2021 г. года стало известно, что здание начали демонтировать, чтобы на его месте создать торгово-офисный центр.

В ночь на 12 июля у здания появилась тяжелая техника для сноса. А уже днем 12 июля она начала демонтаж.

Как отмечали тогда активисты, к ним обратилась представительница застройщика Ольга Соловей, которая предложила провести встречу с привлечением медиаторов для поиска компромисса.

Активисты требовали остановки демонтажа, публичного обсуждения этой проблемы и обязательную медиацию.

Но 11 июля у застройщика заявили, что не будут останавливать реконструкцию и не хотят публичных обсуждений.

12 июля начали публиковать видео и фото, где им удалось проникнуть на территорию здания и временно остановить демонтаж. Впоследствии, народный депутат Дмитрий Гурин заявил, что была снесена нижняя часть атриума.

Позже нардеп сообщил, что забор вокруг "Цветов Украины" начали сносить, а активисты зашли на территорию незаконного строительства. Работы поэтому были остановлены.