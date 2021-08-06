Приехал в Украину обсудить с киллером сумму и сроки: в Киеве предотвратили убийство гражданина США

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Киеве правоохранители предотвратили заказное убийство гражданина США. Заказчик приехал в Украину, чтобы обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства - его вместе с сообщником задержали, передает УНН со ссылкой на ГБР.

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"Работники Государственного бюро расследований предупредили заказное убийство гражданина Соединенных Штатов Америки. Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали", - говорится в сообщении.

Детали

Расследование в указанном уголовном производстве произошло в сотрудничестве с Посольством США в Украине и правоохранительными органами США.

По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина Америки по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине.

Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в 45 тыс. долларов.

При этом убийство должно быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тыс. долларов. Еще 25 тыс. долларов заказчик должен передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику.

Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша денег в сумме 25 тыс. долларов.

Добавим

Проводятся обыски по месту жительства и в авто задержанных, а также у возможных соучастников, причастность которых еще проверяется.

В свою очередь правоохранительные органы США, по сообщению ГБР, приняли меры на территории Соединенных Штатов, благодаря которым удалось зафиксировать противоправную деятельность указанной группы лиц.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении, а именно:

заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины);

соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.