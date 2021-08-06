В Чикаго с моста в реку сбросили 70 тыс. резиновых уточек: зачем

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Чикаго с моста в реку сбросили 70 тыс. резиновых уточек. Это был благотворительный заплыв, во время которого организаторам удалось собрать более 300 тыс. долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reel Chicago.

Детали

Chicago Ducky Derby проводят ежегодно. Правда в прошлом году было проведено двухчасовой виртуальный фестиваль, который собрал более 400 тыс. долларов для Специальной Олимпиады в Иллинойсе. В этом году Специальная Олимпиада в Иллинойсе также предложит виртуальный фестиваль Chicago Ducky Derby для тех, кто не будет лично.

Чтобы стать участником гонки и побороться за главный приз - нужно иметь свою уточку. Покупают ее на официальном сайте заплыва. Обычная стоит 5 долларов, а такая, что крякает, 25 долларов.

Такой арендой организаторы смогли заработать более 300 тыс. долларов. Деньги они отдадут некоммерческим организациям Special Olympics в Иллинойсе. Это международная организация, которая организует спортивные мероприятия для людей с нарушениями интеллектуального развития. Она каждые 4 года организует также специальные Олимпийские игры.

Дополнение

Чтобы уточки не расплылись в разные стороны, гонки проводят на огороженной части реки. После соревнований резиновые игрушки тщательно вылавливают назад и используют в следующем году.

Хозяин уточки-победительницы получил в подарок автомобиль, серебряный и бронзовый призеры - путевку в Мексику и две тысячи долларов.