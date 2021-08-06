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Трансгендер впервые завоевал медаль Олимпийских игр

Трансгендер впервые завоевал медаль Олимпийских игр

КИЕВ. 6 августа. УНН. Футболистка сборной Канады, которая является трансгендером, завоевала медаль Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на "France24.com".

Детали

Женская сборная Канады по футболу завоевала "золото" олимпийского турнира в Токио, победив в финальном матче сборную Швеции в серии пенальти (3:2).

В составе канадок выступала футболистка Ребекка Куинн. Она - первый трансгендер в истории Олимпиады, которая взяла медаль.

Контекст

Атлет-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии также участвовала в Олимпийских играх в Токио 2020 года, но не смогла выиграть медаль.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада-2020
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