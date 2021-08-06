Германия выделит 10 млрд евро на восстановление пострадавших от наводнений регионов

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Германии выделит на восстановление пострадавших в результате наводнения регионов 10 млрд евро. Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Детали

В перспективе объем средств может быть увеличен. Большая часть денег пойдет на восстановление инфраструктуры.

Что было раньше

Власти земли Северный Рейн-Вестфалия предоставят пострадавшим от наводнения гражданам, компаниям и местным властям в качестве неотложной помощи 200 млн евро, сообщил премьер-министр этой земли Армин Лашет. Разрушительное наводнение нанесло региона "глубокие раны", заявил он в Дюссельдорфе после заседания земельного правительства.

Пакет срочной помощи, среди прочего, включает выплаты до 3500 евро на семью для покупки одежды и других предметов первой необходимости, поддержки пострадавших фирм и фермеров, а также предоставление средств коммунам для неотложных ремонтных работ.