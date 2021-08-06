Олимпиада-2020: 34 украинских спортсмена будут соревноваться 7 августа
КИЕВ. 6 августа. УНН. 7 августа на Олимпийских Играх в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей. Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет УНН.
Детали
На старт Игорь ХХХИ Олимпиады 7 августа выйдет 34 представителя Украины.
Легкая атлетика
00:00 - женщины, марафон: Евгения Прокофьева, Виктория Калюжная, Дарья Михайлова
13:35 - женщины, прыжки в высоту (финал): Ярослава сваи магучие, Юлия Левченко, Ирина Геращенко
Гребля на байдарках и каноэ
3:37 - женщины, каноэ-двойка, 500 м (полуфинал): Людмила Лузан, Анастасия Четверикова
3:44 - мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Юрий Вандюк
4:14 - женщины, байдарка-четверка, 500 м (полуфинал): Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Повх
Художественная гимнастика
4:00 - групповые упражнения (квалификация): Украина
9:20 - индивидуальное многоборье (финал): Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
Прыжки в воду
4:00 - мужчины, вышка 10 м (полуфинал): Алексей Середа. Финал в 09:00.
Современное пятиборье
Мужчины (финал): Павел Тимощенко
8:30 - плавание, 9:45 -фехтування (бонус-раунд), 11:15 - конкур, 13:30 - лазер-ран.
Бокс
08:45 - мужчины, до 75 кг (финал): Александр Хижняк
Велотрек
9:45 - женщины, спринт (1/8 финала): Елена Старикова. Финал - 8 августа.
Женская борьба
С 12:45 - до 50 кг (утешительная схватка) Оксана Ливач.
Артистическое плавания
13:30 - произвольная группа (финал): Украина
Напомним
Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.
Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл.