Олимпиада-2020: 34 украинских спортсмена будут соревноваться 7 августа

КИЕВ. 6 августа. УНН. 7 августа на Олимпийских Играх в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей. Расписание выступлений обнародовали на странице “НОК Украины и олимпийская команда” в Facebook, пишет УНН.

Детали

На старт Игорь ХХХИ Олимпиады 7 августа выйдет 34 представителя Украины.

Легкая атлетика

00:00 - женщины, марафон: Евгения Прокофьева, Виктория Калюжная, Дарья Михайлова

13:35 - женщины, прыжки в высоту (финал): Ярослава сваи магучие, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

Гребля на байдарках и каноэ

3:37 - женщины, каноэ-двойка, 500 м (полуфинал): Людмила Лузан, Анастасия Четверикова

3:44 - мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м (полуфинал): Павел Алтухов, Юрий Вандюк

4:14 - женщины, байдарка-четверка, 500 м (полуфинал): Мария Кичасова-Скорик, Людмила Куклиновська, Анастасия Тодорова, Мария Повх

Художественная гимнастика

4:00 - групповые упражнения (квалификация): Украина

9:20 - индивидуальное многоборье (финал): Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко

Прыжки в воду

4:00 - мужчины, вышка 10 м (полуфинал): Алексей Середа. Финал в 09:00.

Современное пятиборье

Мужчины (финал): Павел Тимощенко

8:30 - плавание, 9:45 -фехтування (бонус-раунд), 11:15 - конкур, 13:30 - лазер-ран.

Бокс

08:45 - мужчины, до 75 кг (финал): Александр Хижняк

Велотрек

9:45 - женщины, спринт (1/8 финала): Елена Старикова. Финал - 8 августа.

Женская борьба

С 12:45 - до 50 кг (утешительная схватка) Оксана Ливач.

Артистическое плавания

13:30 - произвольная группа (финал): Украина

Напомним

Украинский каратист Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Токио. Горуна завоевал "бронзу", выступая в весе до 75 кг.

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл.