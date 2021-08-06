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В Беларуси спортпортал Tribuna.com признали экстремистским

В Беларуси спортпортал Tribuna.com признали экстремистским

КИЕВ. 6 августа. УНН. Власти Беларуси ввела ответственность за распространение материалов спортивного сайта Tribuna.com, признав его экстремистским. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

Детали

В Беларуси суд города Витебска неожиданно запретил работу спортпорталу Tribuna.com. О таком решении ходатайствовали органы МВД, сотрудники которого доказывали, что на портале размещались “материалы, призывающие к экстремистской деятельности”.

Теперь за распространение материалов с сайта, а также с его страниц в социальных сетях и канала в телеграмм, будет предусмотрена ответственность и наказание вплоть до ареста.

Ранее Минюст Беларуси своим распоряжением ликвидировал десятки организаций различного направления. Накануне на такое решение намекнул непризнанный президент Александр Лукашенко.

Напомним

Материалы и посты в соцсетях белорусского издания Tut.by МВД страны просит признать экстремистскими.

Источник: УНН
Теги: сайт, Беларусь, экстремизм
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