Талибы захватили столицу провинции в Афганистане - СМИ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Боевики “Талибана” захватили столицу провинции Нимроз — Зарандж, что на границе между Афганистаном и Ираном. Об этом информирует TOLOnews, пишет УНН.

Детали

Город стал первой столицей провинции, захваченной после начала вывода американских войск из страны. Жители Нимроза говорят, что большая часть города без боя попала в руки талибов, а ряд граждан воспользовалась возможностью ограбить государственную собственность.

Правительство провинции, командование полиции и аэродром попали в руки талибов.

Afeganistão: Entrada do Talibã em Zaranj, capital da província afegã de Nimrôz, localizada no sudeste do país, perto da fronteira com o Irã pic.twitter.com/ebEJ0Vm9aN