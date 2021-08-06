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Талибы захватили столицу провинции в Афганистане - СМИ

Талибы захватили столицу провинции в Афганистане - СМИ

КИЕВ. 6 августа. УНН. Боевики “Талибана” захватили столицу провинции Нимроз — Зарандж, что на границе между Афганистаном и Ираном. Об этом информирует TOLOnews, пишет УНН.

Детали

Город стал первой столицей провинции, захваченной после начала вывода американских войск из страны. Жители Нимроза говорят, что большая часть города без боя попала в руки талибов, а ряд граждан воспользовалась возможностью ограбить государственную собственность.

Правительство провинции, командование полиции и аэродром попали в руки талибов.

Дополнение

Провинция Нимроз имеет пять округов, три из которых полностью были захвачены талибами. Под контролем правительства остаются только район Чахар Бурджак и часть района Деларам.

“Талибан” захватил большую часть столицы провинции Гильменд на юге Афганистана. Боевики “Талибана” убили прессекретар правительства Афганистана Даву Хана Минапала.

Справка

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связано с тем, что “Талибан” наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границы с пятью странами — Ираном, Таджикистаном , Туркменистаном, Китаем и Пакистаном.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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