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В России пообещали миллион рублей за помощь в поимке беглеца, который обвиняется в убийстве "колбасного короля»

В России пообещали миллион рублей за помощь в поимке беглеца, который обвиняется в убийстве "колбасного короля»

КИЕВ. 6 августа. УНН. В МВД России объявили награду в 1 млн рублей за помощь в поимке одного из беглецов из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Речь идет об Александре который обвиняется в убийстве бизнесмена и “колбасного короля” Владимира Маругова.

Также суд арестовал до 5 октября двух сотрудников изолятора временного содержания в Истре после побега пяти заключенных. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. К слову, эти заключенные были причастны к кражам.

Что было раньше

В Подмосковье выстрелом из арбалета убили владельца бренда “Мясная империя”, бизнесмена Владимира Маругова.

Как сообщала жена убитого, неизвестные около 22:00 ворвались в их баню, ее связали, а в Маругова выстрелили из арбалета. Преступники требовали деньги, которые у супругов были в доме.

После совершенного нападавшие скрылись на авто, которое впоследствии нашли в соседнем селе. Впоследствии, Мавриди задержали.

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Источник: УНН
Теги: Россия, убийство, вознаграждение, бегство заключенного
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