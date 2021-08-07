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“Динамо” проведет товарищеский поединок с чемпионом Италии

“Динамо” проведет товарищеский поединок с чемпионом Италии

КИЕВ. 7 августа. УНН. Киевское “Динамо” достигло договоренности с миланским “Интером” о проведении контрольной встречи. Об этом информируют сайты команд, передает УНН.

Детали

Товарищеский матч с сильнейшей командой итальянской Серии “А” в прошлом сезоне состоится в 14 августа, и пройдет в Монце на арене “U-Power Stadium”. Начало игры запланировано на 19:30 (по киевскому времени).

Примечательно, что 11 августа в 19:30 “Динамо” проведет перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины, когда на НСК “Олимпийский” примет закарпатский “Минай”.

Дополнение

В прошлом сезоне в Серии А “Интер” набрал 91 очко, обогнав ближайшего соперника на 12 очков и имел 89 забитых голов против 35 пропущенных.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо, Интер
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