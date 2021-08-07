В армии Индонезии отказались от “теста на девственность” для женщин-новобранцев

КИЕВ. 7 августа. УНН. Командующий армией Индонезии отменил “тест двумя пальцами” для женщин-новобранцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на Human Rights Watch.

Детали

Медики проводили обязательную проверку на девственность среди женщин. Те, кто ее проваливал, не могли быть приняты в ряды военных.

Командующий индонезийской армией генерал Андик Перкаса сказал армейскому командованию, что необходимо медицинское обследование в процессе набора на службу для женщин-офицеров должно быть аналогичным медицинскому обследованию мужчин, означает окончание так называемого “теста на девственность”.

Он сказал, что претенденты должны оцениваться только по их способности участвовать в физической подготовке, добавив, что заявление на вступление в брак военнослужащих-мужчин теперь охватывать только “административные вопросы”, не требуя медицинского осмотра невест офицеров.

Это отсылка к очевидному решение прекратить оскорбительный, ненаучный и дискриминационный “тест на девственность”, который все подразделения индонезийской армии десятилетиями использовали для женщин-новобранцев. В некоторых случаях это требование распространялось на женщин-невест военнослужащих.

Дополнение

Генерал Перкаса добавил, что армейские врачи и директора госпиталей проинформируют командования о новых процедуры.