Новости: Спорт
7 августа 2021, 01:13 • Сергей Куркович • 7305
Сенегальский футболист стал игроком киевского "Динамо"
КИЕВ. 6 августа. УНН. Футбольный клуб “Динамо” (Киев) заключил контракт с сенегальским вингером Самба Диалло, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
Детали
Срок соглашения составил один год.
Игрок уже внесен в общей заявки команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе “Динамо” Диалло начнет за команду U-19.
На родине Диалло выступал за команду “Академия Дару Салам” (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20.
Контекст
ФК “Десна” усилился двумя футболистами.
Источник: УНН
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