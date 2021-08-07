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Сенегальский футболист стал игроком киевского "Динамо"

Сенегальский футболист стал игроком киевского "Динамо"

КИЕВ. 6 августа. УНН. Футбольный клуб “Динамо” (Киев) заключил контракт с сенегальским вингером Самба Диалло, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Детали

Срок соглашения составил один год.

Игрок уже внесен в общей заявки команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе “Динамо” Диалло начнет за команду U-19.

На родине Диалло выступал за команду “Академия Дару Салам” (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20.

Контекст

ФК “Десна” усилился двумя футболистами.

Источник: УНН
Теги: футбол
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