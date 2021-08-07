В Херсонской области зафиксировали 68 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Херсонской области за последние сутки зафиксировано 68 новых лабораторно подтвержден случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1212 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 665 ПЦР-исследований, 440 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 611 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 68 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 40 женщин и 28 мужчин. Из них 11 детей ”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что состояние больных удовлетворительное: “50 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек ”.

Добавляется, что за сутки умерли мужчины, 83 и 63 лет, жители Нововоронцовского и Скадовского районов. Имели пневмонию и COVID-19.

Также в области зафиксировано 35 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 36 543 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус. Из них

— 34 809 человек победили недугов;

— 685 человек инфицированы COVID-19;

— 1212 человек умерли ”, - резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 257 478 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 065 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.