Новости: Новости Мира
7 августа 2021, 01:44 • Сергей Куркович • 6225
Британская спортсменка с рекордом выиграла золото Олимпийских игр по пятиборью
КИЕВ. 7 августа. УНН. Представительница Великобритании по современному пятиборью завоевала звание чемпионки Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Результат британки в 1385 баллов стал олимпийским рекордом. Второе место заняла Лаура Асадаускуайте (1370) из Литвы. Бронзовую медаль выиграла венгерка Шарольта Ковач (1363).
Это 18-я золотая медаль для Великобритании (всего - 58). Великобритания находится на четвертом месте в общем медальном зачете.
Напомним
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Что предшествовало этому
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Источник: УНН
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