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Британская спортсменка с рекордом выиграла золото Олимпийских игр по пятиборью

Британская спортсменка с рекордом выиграла золото Олимпийских игр по пятиборью

КИЕВ. 7 августа. УНН. Представительница Великобритании по современному пятиборью завоевала звание чемпионки Олимпийских игр в Токио, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Детали

Результат британки в 1385 баллов стал олимпийским рекордом. Второе место заняла Лаура Асадаускуайте (1370) из Литвы. Бронзовую медаль выиграла венгерка Шарольта Ковач (1363).

Это 18-я золотая медаль для Великобритании (всего - 58). Великобритания находится на четвертом месте в общем медальном зачете.

Напомним

Станислав Горуна приобретает Украине еще одну медаль Игр.

Что предшествовало этому

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада-2020
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