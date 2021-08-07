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В Молдове утвердили новое правительство

В Молдове утвердили новое правительство

КИЕВ. 7 августа. УНН. Парламент Молдовы на заседании 6 августа утвердил новое правительство, которое возглавит Наталья Гаврилица. Об этом пишет News Maker, информирует УНН.

Детали

За программу кандидата и его команду проголосовал 61 депутат.

“Мы обещаем, что сразу приступим к работе!” — заявила Гаврилица.

Дополнение

В новом Кабмине будет 13 министерств, а не девять, как это было в последние годы. Отдельными ведомствами снова станут министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство образования, министерство культуры, министерство транспорта и министерство регионального развития и инфраструктуры. Кроме того, в правительство вернут министерство окружающей среды.

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Источник: УНН
Теги: Молдова, правительство
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