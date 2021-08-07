Новости: Новости Мира
7 августа 2021, 07:32 • Златослава Максымук • 6660
Генсек ООН призвал мир отказаться от ядерного оружия
КИЕВ. 7 августа. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
Детали
"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", - пишет он.
Также Гутерриш призвал все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия - ее полное уничтожение, уверяет он.
Напомним
КНДР в конце прошлого и начале этого года продолжала активную деятельность на своем ядерном объекте в Йонбьони.
Источник: УНН
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