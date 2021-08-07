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Генсек ООН призвал мир отказаться от ядерного оружия

Генсек ООН призвал мир отказаться от ядерного оружия

КИЕВ. 7 августа. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от ядерного оружия. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

Детали

"Я глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира", - пишет он.

Также Гутерриш призвал все государства, обладающие ядерным оружием, принять меры по снижению риска, индивидуально и совместно. Единственная гарантия от применения ядерного оружия - ее полное уничтожение, уверяет он.

Напомним

КНДР в конце прошлого и начале этого года продолжала активную деятельность на своем ядерном объекте в Йонбьони.

Источник: УНН
Теги: ООН, ядерное оружие
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