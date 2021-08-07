Баскетбол: призер чемпионата Украины усилился лидером венгерского клуба

КИЕВ. 7 августа. УНН. Бронзовый призер прошлого сезона Суперлиги "Киев-Баскет" подписал американского баскетболиста Бернарда Томпсона. Об этом сообщает "Sportando", передает УНН.

Детали

28-летний защитник прошлый сезон провел в венгерском БК "Шольнок", в составе которого набирал 15,0 очка, делал 4,7 подбора, 4,4 передачи и 2,2 перехвата при 35,3 процента реализации трехочковых.

За свою профессиональную карьеру в Европе Томпсон также поиграл в чемпионатах Словении, втором дивизионе чемпионата Германии, а также в двух других венгерских клубах - "КТЭ-Дуна" и "Залакерамия".

Дополнение

Томпсон стал восьмым новичком в ростере Айнарс Багатскиса в нынешнее межсезонье. Ранее киевляне подписали контракты с Андреем Войналович, Ильей Тиртишником, Константином Аникиенко, Дмитрием Скапинцевим, Майком Кэффи, Джуланом Вашингтоном и Эйвери Вудсон.