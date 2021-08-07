В мире коронавирусной болезнью заболели более 202,4 млн людей

КИЕВ. 7 августа. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболели почти 202 400 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицированные 202,420,830 человека, из них выздоровели 181,924,789 человек. Количество умерших возросло до 4,290,672.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (36,447,123), Индия (31,895,385), Бразилия (20,108,746), Россия (6,402,564), Франция (6,258,953), Великобритания (6,014,023), Турция (5,870,741) и Аргентина (5,002,951).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (632,641), Бразилии (561,807) и Индии (427,401).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 257 478 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 065 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.