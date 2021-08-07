Новости: Экономика
7 августа 2021, 07:29 • Златослава Максымук • 6495
На 7 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 7 августа. УНН. Национальный банк Украины на 6 августа 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 552.0829 грн;
Серебро - 221.6233 грн;
Платина - 864.0551 грн;
Палладий - 2 303.0915 грн.
По сравнению с 6 августа курс всех указанных металлов упал, кроме палладия.
Источник: УНН
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