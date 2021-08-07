ООС: зафиксирован 5 нарушений режима прекращения огня

КИЕВ. 7 августа. УНН. 6 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Боевых потерь среди украинских защитников нет. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

Вблизи Водяного возле Донецка враг стрелял из минометов 82-го калибра. В направлении Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Как отмечается, у Новотошковское противник применял автоматические станковые, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Неподалеку Катериновки оккупанты дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь.

Напомним

У Донецка враг обстрелял позиции украинских военных с минометов.