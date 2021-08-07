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Пожары в Греции: погибли два человека

Пожары в Греции: погибли два человека

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Греции в результате некотролированных лесных пожаров погибли два человека, шесть районов страны приведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали
Огромные клубы дыма валяются над северной окраиной Афин, где людей призывают покинуть свои дома.
38-летний пожарный-доброволец погиб от падения столба электричества в пригороде столицы. Пожарные тушат 154 пожара по всей стране.
Еще одной жертвой пожара стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.
Еще 20 человек получили ранения.
Напомним

В пятницу с греческого острова Эвия через неконтролируемую пожар эвакуировали 653 человека .

Причиной пожаров в Греции стала аномальная жара. Температура в стране повышалась до 45 ° C. Хотя во многих городах Греции впервые почти за 10 дней температура снизилась до 40 ° C, в большей части страны сегодня во второй половине дня прогнозируют сильные ветры, которые могут осложнить тушения пламени.

Сейчас более 1000 пожарных и около 20 самолетов борются с огнем по всей Греции. Некоторые европейские страны направляют на помощь своих пожарных, а также самолеты, вертолеты и автомобили.

Сводный отряд пожарных со всей Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Источник: УНН
Теги: Греция, пожары, жертвы
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