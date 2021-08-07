Пожары в Греции: погибли два человека
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Греции в результате некотролированных лесных пожаров погибли два человека, шесть районов страны приведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
В пятницу с греческого острова Эвия через неконтролируемую пожар эвакуировали 653 человека .
Причиной пожаров в Греции стала аномальная жара. Температура в стране повышалась до 45 ° C. Хотя во многих городах Греции впервые почти за 10 дней температура снизилась до 40 ° C, в большей части страны сегодня во второй половине дня прогнозируют сильные ветры, которые могут осложнить тушения пламени.
Сейчас более 1000 пожарных и около 20 самолетов борются с огнем по всей Греции. Некоторые европейские страны направляют на помощь своих пожарных, а также самолеты, вертолеты и автомобили.
Сводный отряд пожарных со всей Украины прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.