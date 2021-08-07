Пожары в Греции: погибли два человека

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Греции в результате некотролированных лесных пожаров погибли два человека, шесть районов страны приведены в режим повышенной готовности. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Огромные клубы дыма валяются над северной окраиной Афин, где людей призывают покинуть свои дома.

38-летний пожарный-доброволец погиб от падения столба электричества в пригороде столицы. Пожарные тушат 154 пожара по всей стране.

Еще одной жертвой пожара стал президент Афинской торговой палаты Константинос Михалос. Он был найден без сознания на фабрике недалеко от того места, где бушевал пожар.

Еще 20 человек получили ранения.

Напомним