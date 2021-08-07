От COVID-19 полностью вакцинировались 50% жителей США

КИЕВ. 7 августа. УНН. Половина населения США сейчас полностью вакцинирован против Covid-19. Количество вакцинированных растет из-за быстрого распространения штамма коронавируса Delta. Об этом пишет AFP, передает УНН.

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"50% американцев (будь -Какого возраста) сейчас полностью вакцинированы. Продолжайте! " - сказал Сайрус Шахпар, директор по данным Ковид-19 Белого дома.

Детали

Это означает, что более 165 млн людей получили или две дозы вакцины Moderna или Pfizer, или одноразовый прививки Johnson & Johnson.

Порог половины всех взрослых американцев, полностью вакцинированных, был достигнут в конце мая.

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Напомним

США достигли цели президента страны Джозефа Байдена по вакцинации от COVID-19. По состоянию на вечер понедельника, 2 августа, 70 процентов жителей Соединенных Штатов сделали хотя бы одну прививку против этой инфекции, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Глава Белого дома в публичных заявлениях выражал надежду, что это значение будет достигнуто ко Дню независимости 4 июля.

Ежедневно новые случаи, смертность и госпитализация резко выросли за последние недели. На прошлой неделе было в среднем 90 000 новых случаев коронавируса в день, причем на Флориду и Техас приходится треть из них.