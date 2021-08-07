7 августа: День профессионального спикера

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня, 7 августа, в мире отмечают День профессионального спикера, день маяка и День замка из песка, пишет УНН.

Праздники

Сегодня празднуют день работников средств навигационного оборудования побережья крупных водоемов в виде капитального сооружения.

День сбора звезд ежегодно отмечается 7 августа. В это время года метеоритный поток особенно яркий, поэтому все желающие могут выбрать открытое пространство и наслаждаться потоком звезд, загадав желание.

Религиозный праздник

7 августа в Украине православные верующие отмечают Успение праведной Анны, матери Богородицы, бабушки Иисуса Христа - в народе еще называют Анной летней. Другие названия праздника: "Анна Холодная", "Зимовказивниця". С этого дня предусматривали время наступления и характер будущей зимы. 7 августа также отмечали свой праздник путешественники.

7 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анна, Ираида, Макар.