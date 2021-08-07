Новости: Киев
7 августа 2021, 08:10 • Златослава Максымук • 5865
Сегодня ограничили движение на Крещатике
КИЕВ. 7 августа. УНН. На улице Крещатик в Киеве 7 августа с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение. Об этом УНН сообщили в “Киевавтодоре”.
Детали
На Крещатике будут делать текущий ремонт покрытия. Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.
7 августа ремонтники будут работать на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.
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Источник: УНН
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