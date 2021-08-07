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Новости: Киев
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Сегодня ограничили движение на Крещатике

Сегодня ограничили движение на Крещатике

КИЕВ. 7 августа. УНН. На улице Крещатик в Киеве 7 августа с 8:00 до 17:00 частично ограничат движение. Об этом УНН сообщили в “Киевавтодоре”.

Детали

На Крещатике будут делать текущий ремонт покрытия. Работы выполнят в выходной, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.

7 августа ремонтники будут работать на участке от улицы Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Крещатик
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