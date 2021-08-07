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Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Грузии

Украинский теннисист стал финалистом соревнований в Грузии

КИЕВ. 7 августа. УНН. Теннисист Олег Приходько вышел в финал на турнире ITF M15, которая проходит на территории Грузии, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

В полуфинальном матче украинский теннисист, посеянный под шестым номером, обыграл лидера посева Янки Эрели из Турции - 3: 6, 6: 3, 7: 5. Приходько уступал со счетом 2: 5 в решающем сете и отыграл два матчбола.

Это был первый полуфинал для 23-летнего украинском с декабря 2019 годы (М15 Каир). Олег проведет второй финал в одиночном разряде на турнире ITF. В мае 2019 он дошел до финала 15-тысячника в Анталье (Турция).

Дополнение

Соперником Приходько станет второй сеяный россиянин Ян Бондаревский.

Источник: УНН
Теги: теннис
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