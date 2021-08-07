В Украине уже 2,258 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 054

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,258 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 августа - почти 1,1 тысячи, что меньше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 534 человека, збильшенняпроты показателя днем ранее. Об этом сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 72, медработников — 13)”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 534 человека;

летальных исходов — 20;

выздоровели — 1393 человека;

протестировано: методом ПЦР — 22273 человек, методом ИФА — 9628 человек, экспресс-тестами — 14940 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2258532 лица;

выздоровели — 2190686 лица;

летальных исходов — 53 085;

проведения ПЦР-тестов — 11509815.

Детали

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.