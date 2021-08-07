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С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Украине с сегодняшнего дня, 7 августа, начал действовать закон, запрещающий продавать лекарства в аптеках детям до 14 лет. В Раде предлагают ввести штрафы, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook. Об этом пишет УНН.

Детали

Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, аптеки имеют отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

Закон, который подписал глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств.

По словам Радуцкого, чтобы за продажу лекарств детям начали штрафовать, Раде еще нужно принять соответствующий законопроект № 5123-1, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В законе предлагается внедрить такие штрафы за продажу лекарств детям:

  • при первом нарушении в размере 6,8 тысячи — 13,6 тыс. гривен.
  • при повторном — 13,6 тыс. гривен — 23,8 тыс. гривен.

Цитата

“Штрафы достаточно велики. Если же и этого будет мало, будем инициировать введение уголовной ответственности для случаев, когда продажа лекарств привела к гибели ребенка ”, - отметил Радуцкий.

Дополнение

Речь идет о Законе “О внесении изменения в статью 21 Закона Украины” О лекарственных средствах “относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)” № 1668-IX, который Верховная Рада приняла 15 июля.

Источник: УНН
Теги: дети, лекарства, закон, продажа
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