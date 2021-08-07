Сегодня в Киеве будут прощаться с Евгением Марчуком

КИЕВ. 7 августа. УНН. Проститься с бывшим премьер-министром Евгением Марчуком можно будет 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Прощание с Марчуком состоится в субботу, 7 августа, с 12:00 до 15:00 в доме официальных приемов в Киеве по адресу: ул. Грушевского, 22.

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5 августа стало известно о том, что умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания , которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Евгению Марчуку было 80 лет.