Госдеп США увеличил список террористов

КИЕВ. 7 августа. УНН. Государственный департамент США объявил о включении пяти возможных боевиков-исламистов в свой Специально определенный глобальный террористический список, требуя наложить санкции на любую собственность или долю собственности в США, которой они обладают. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Детали

Санкции США также коснутся отдельных лиц или иностранных финансовых учреждений, участвовавших в определенных сделках с этими людьми.

В список попал старший военный командующий филиала Исламского государства в Мозамбике Бономада Мачуди Омар. По словам Блинкена, Омар возглавил группу экстремистов, убили десятки людей в результате нападения на отель Amarula в городе Пальма в марте.

Он также несет ответственность за нападения в других местах Мозамбике и Танзании.

Кроме того, в списке террористов оказались Сиданг похотью и Салем ульд аль-Хасан, старшие руководители организации "Джамаат Нусрат аль-Ислам Валь-муслимин", базирующейся в Мали и связана с "Аль-Каидой". Также в список попали Али Мохамед Раге и Абдикадир Мохамед Абдикадир - лидеры группировки "Аш-Шабааб".

Напомним

Террористическая организация "Талибан" убила пресс-секретаря правительства Афганистана Даву Хана Минапала.