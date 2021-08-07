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На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа

На Волыни женщина наняла киллера для бывшего мужа

КИЕВ. 7 августа. УНН. Жительница одного из сел Ковельского района Волынской области организовала за вознаграждение 10 000 грн заказное убийство своего бывшего мужа. Об этом сообщили в прокуратуре Волыни, пишет УНН.

Детали

Женщину разоблачили во процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры следственными СУ ГУНП в Волынской области совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в области ДВР НПУ.

Благодаря вовремя полученной информации правоохранители провели имитацию совершения убийства и задержали здовмисницю в порядке ст 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче “киллеру” части вознаграждения за выполненную работу.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении задержанной о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и об избрании ей меры пресечения .

Напомним

Мужчина в Хмельницкой заказал убийство ексспивмешканкы за 2000 долларов.

Источник: УНН
Теги: убийство, прокуратура, Луцк и Волынь
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