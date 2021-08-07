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Украинский полузащитник голом помог победить венгерской команде

Украинский полузащитник голом помог победить венгерской команде

КИЕВ. 7 августа. УНН. Полузащитник ФК "Кишварда" Богдан Мельник отметился голом в матче второго тура чемпионата Венгрии против "Дьирмота", передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

Точный выстрел на 32-й минуте открыл счет матча с "Дьиормотом". В дальнейшем команды обменялись голами, а коллектив Украинской больше половины игры соревновался в меньшинстве. Итог встречи - 2: 1 в пользу "Кишварда".

Примечательно, что в составе победителей весь поединок на поле провел Украинский защитник Антон Кравченко, а ворота Артем Одинцов провел игру в запасе.

Дополнение

24-летний хавбек выступает за свой нынешний клуб с 2017 года. К этому защищал цвета полтавской "Ворсклы".

Источник: УНН
Теги: футбол, Венгрия
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