"Доказательства однозначно указывают на Иран": G7 выпустила заявление о нападении на танкер у берегов Омана

КИЕВ. 7 августа. УНН. Страны "Группы семи" (G7) обвинили Иран в смертельной атаке на нефтяной танкер в Аравийском море на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министров стран G7, размещенное на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

Детали

Министры иностранных дел Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США заявили, что нападение 29 июля было "явным нарушением международного права". Они добавили, что "все имеющиеся доказательства однозначно указывают на Иран".

В своем заявлении страны "Группы семи" заявили, что "поведение Ирана, в том числе его поддержка марионеток и негосударственных вооруженных субъектов, угрожает международному миру и безопасности".

"Мы призываем Иран прекратить всю деятельность, несовместимую с соответствующими резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, и призываем все стороны играть конструктивную роль в содействии миру и безопасности в регионе", - говорится в заявлении G7.

Иран отрицает свою причастность к нападению на танкер, заявление о чем первым сделал Израиль.

Дополнение

В результате нападения на нефтяной танкер у берегов Омана погибли два члена экипажа - гражданин Великобритании и гражданин Румынии.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил в этом "иранский терроризм".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что Израиль наверняка знает, что именно Иран атаковал судно, и ответит за это.