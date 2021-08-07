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Половину Украины накроет грозовыми дождями: прогноз погоды на сегодня

Половину Украины накроет грозовыми дождями: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 7 августа. УНН. Левобережье Украины сегодня ожидают дожди с грозами, на большинстве остальной территории сохранится сухая погода. Температура воздуха местами будет достигать днем 35 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 7 августа ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18° (в западных областях местами 10-12 °), днем 23-28°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-22°, днем 27-32°, в Луганской области до 35°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью 14-17°, днем 24-27°.

Добавим

6 августа на 8:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 24-29°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Источник: УНН
Теги: погода
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