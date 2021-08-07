США собираются вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом

КИЕВ. 7 августа. УНН. Федеральные органы здравоохранения США стремятся обеспечить миллионы американцев с ослабленной иммунной системой дополнительными прививками от коронавируса, чтобы защитить их в том числе от более заразного "Дельта"-штамма. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

Ожидается, что дополнительные бустерные дозы будут разрешены в течение нескольких недель, по словам федеральных чиновников.

В течение следующих недель Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), как ожидается, рассмотрит данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поддерживаюющих использование дополнительных доз вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом. Если чиновники будут убеждены полученными данными, они внесут поправки в разрешение на использование вакцин в чрезвычайных ситуациях, чтобы позволить дополнительные прививки.

При этом NYT пишет, что прежде всего речь идет об изменении разрешения на экстренное использование вакцины, произведенной Moderna, "возможно, уже на следующей неделе", по словам двух людей, знакомых с обсуждениями. Также отмечается со ссылкой на источники, что FDA рассматривает возможность изменения разрешений на экстренное использование вакцин, произведенных Johnson & Johnson и Pfizer/BioNTech. Однако, как указывает издание, Johnson & Johnson еще не подала заявку на полное одобрение своей вакцины, "и изменение разрешения маловероятно".

Пациенты с ослабленным иммунитетом составляют около 7 млн взрослых в Соединенных Штатах, включая тех, кто сделал трансплантацию органов, пациентов, получающих лечение от рака, и пациентов с ревматологическими состояниями и ВИЧ.

Эксперты говорят, что они с большей вероятностью серьезнее перенесут COVID-19 и могут чаще передавать вирус другим людям.

Дополнение

Израиль уже предлагает третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech взрослым с тяжелым иммунодефицитом.

Германия заявила, что также начнет предлагать бустерные дозы пожилым людям, людям с ослабленным иммунитетом и тем, кто получил прививку AstraZeneca или Johnson & Johnson, так как исследования показывают, что они могут быть менее эффективными, чем другие вакцины.

Франция также планирует сделать дополнительные уколы определенным группам людей, в том числе пожилым людям, лицам старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

Великобритания объявила о плане начала введения дополнительных доз в сентябре, нацеленном прежде всего на людей с ослабленным иммунитетом.

Между тем Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны прекратить ревакцинацию как минимум до сентября, поскольку развивающиеся страны пытаются получить дополнительные вакцины.