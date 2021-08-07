Заболеваемость COVID-19 в Австралии достигла рекордного уровня: миллионы людей под локдауном

КИЕВ. 7 августа. УНН. Австралия сообщила о рекордном ежедневном количестве новых случаев коронавируса за год в субботу, при этом вариант "Дельта" продолжает распространяться через самые густонаселенные штаты страны - Новый Южный Уэльс, Викторию и Квинсленд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Около 15 млн человек в трех штатах, или 60% населения Австралии, находятся под строгим локдауном, в стране также зарегистрировано пять новых смертей от коронавируса, что является одним из самых высоких показателей в этом году.

В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 319 новых случаев заражения COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии.

По данным властей штата, в больницах Нового Южного Уэльса находятся 345 человек, 56 из которых - в отделении интенсивной терапии и 23 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В соседнем штате Виктория в этом году наблюдался самый высокий ежедневный скачок заболеваемости - 29 новых случаев заражения. В штате по-прежнему действует семидневная изоляция, введенная ранее на этой неделе.

Премьер-министр штата Виктория Дэн Эндрюс призвала людей соблюдать правила общественного здравоохранения, которые позволяют жителям покидать свои дома только для основной работы, покупок, ухода, вакцинации или двухчасовых прогулок на свежем воздухе.

Между тем, в Квинсленде зарегистрировано 13 новых случаев заболевания.

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Дополнение

Австралия, где зарегистрировано чуть более 36 тысяч случаев COVID-19 и 937 смертей, избежала большого количества случаев заболевания, по сравнению с другими развитыми странами, но показатели вакцинации являются одними из самых низких: только 20% людей в возрасте старше 16 лет полностью вакцинированы.