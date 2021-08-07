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В курортной Анталии локализовали большинство лесных пожаров

В курортной Анталии локализовали большинство лесных пожаров

КИЕВ. 7 августа. УНН. В курортной провинции Анталья на юге Турции большинство лесных пожаров уже локализовали, исключение составляет только район Ибради. Об этом заявил во время брифинга глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, которого цитирует информационное агентство Anadolu, передает УНН.

Детали

Чавушоглу сообщил, что власти страны прилагают интенсивных усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным турецких властей, за последние 10 дней в 47 провинциях страны были взяты под контроль 209 лесных пожаров.

Контекст

Многие популярные турецкие курорты были охвачены огнем и дымом в самый разгар туристического сезона из-за масштабных лесных пожаров. В некоторых местах пламя вплотную подходило к жилым кварталам и отелям, туристов и местных жителей эвакуировали.

Власти страны допустили, что пожары возникли из-за поджогов. А вечером 1 августа ответственность за лесные пожары в Турции взяла организация "Дети огня". Накануне стало известно о 6 задержанных из-за пожаров.

Помощь в тушении пожаров ранее предоставили Украина, Россия, Иран и Азербайджан. Были задействованы около 30 вертолетов и более 1800 спасателей.

В посольстве Украины в Анкаре сообщили, что среди пострадавших в результате масштабных лесных пожаров в Турции нет украинских граждан.

Источник: УНН
Теги: Турция, лесные пожары
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