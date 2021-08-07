Львовянка на BMW сбила водителя электросамоката, парень в реанимации

КИЕВ. 7 августа. УНН. Во Львове женщина-водитель автомобиля BMW Х4 сбила водителя электросамоката. Парень с тяжелыми травмами оказался в реанимации. Подробности ДТП сообщили в полиции Львовской области, передает УНН.

Авария произошла 6 августа, около 16:50, на улице Княгини Ольги во Львове.

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"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, совершила наезд на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.

По факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-июне в Украине произошло 86 459 ДТП, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 10 434 ДТП - с травмированными (-6,8%), в которых погибло 1281 человек (-13,6%) и 12 753 человек получили травмы (-8,3%).