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В Киеве прощаются с Евгением Марчуком

В Киеве прощаются с Евгением Марчуком

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Киеве началась церемония прощания с бывшим премьер-министром, первым председателем Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, передает УНН.

Проститься с Евгением Марчуком можно будет до 15:00 в доме официальных приемов в Киеве, на улице Грушевского, 22.

Возле дома официальных приемов уже собралось немало знакомых, друзей и тех, кто работал с Марчуком.

Похоронят Евгения Кирилловича на Байковом кладбище.

Дополнение

5 августа стало известно о том, что умер украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук.

Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность.

Евгению Марчуку было 80 лет.

Справочно

Евгений Марчук - украинский государственный деятель, 4-й Премьер-министр Украины (руководил правительством: 6 марта 1995 года (до 8 июня 1995 года - исполняющий обязанности премьер-министра) - 27 мая 1996 года), генерал армии Украины, кандидат юридических наук. Был первым председателем Службы безопасности Украины (1991-1994).

С 21 ноября 2018 года уполномочен представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, 19 мая 2019 года освобожден от исполнения обязанностей.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Киев, Кабмин, Марчук, прощание
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