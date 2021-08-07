CNN: администрация Байдена объявит новые санкции против Беларуси в годовщину выборов 9 августа

КИЕВ. 7 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, объявит новые санкции в отношении Беларуси на фоне продолжающихся репрессий со стороны режима Александра Лукашенко в годовщину президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Источник в Конгрессе США сообщил CNN, что о новых санкциях должны объявить в понедельник, в ознаменование годовщины президентских выборов в стране, которые международное сообщество осудило.

Контекст

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что во время своего визита в Вашингтон она сообщила администрации Байдена конкретный список тех, кого она хотела бы видеть под санкциями. Тихановская передала список компаний, которые монополизированы режимом Лукашенко "и его соратниками", включая калийную компанию Беларуськалий, а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Тихановская призвала администрацию ввести более жесткие санкции, заявив, что, по ее мнению, начальные санкции были более символическими и "моральными санкциями".

"Они не ударили по режиму, и я думаю, что мы действительно потеряли время", - сказала она.

Тихановская заявила, что секторальные санкции, введенные Европейским Союзом после принудительной посадки Лукашенко рейса Ryanair и ареста белорусского оппозиционного журналиста Протасевича, были жесткими. По ее словам, США могут следовать этой политике, "а также рассмотреть возможность введения секторальных санкций против России".

На этой неделе Светлана Тихановская призвала международное сообщество "послать сигнал солидарности с белорусами, которые борются за демократию и свободу" 9 августа, в годовщину непризнанных выборов, что вызвали массовые протесты по всей Беларуси.