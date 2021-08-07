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Ребров станет новым главным тренером сборной Украины - Маркевич

Ребров станет новым главным тренером сборной Украины - Маркевич

Сергей Ребров

КИЕВ. 7 августа. УНН. Главным тренером сборной Украины по футболу планируют назначить Сергея Реброва. Об этом журналисту УНН рассказал председатель Комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич.

Маркевич сообщил, что имел разговор с президентом УАФ Андреем Павелко, который и сообщил ему о назначении Реброва.

Цитата:

"Мне сообщил, что Ребров будет главным тренером", - сказал Маркевич.

Детали

По его словам, имя нового главного тренера сборной Украины официально будет объявлено 9 августа.

Кроме того, Маркевич отметил, что решил покинуть свой пост в Украинской ассоциации футбола.

Дополнение

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что оставляет национальную команду в связи с окончанием контракта.

Главными кандидатами на пост тренера "желто-синих" был Мирон Маркевич и Сергей Ребров.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Ребров, сборная Украины
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