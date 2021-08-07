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В Лондоне мужчина напал с ножом на людей: среди раненых полицейские

В Лондоне мужчина напал с ножом на людей: среди раненых полицейские

КИЕВ. 7 августа. УНН. Три человека, в том числе двое полицейских, пострадали в результате нападения с ножом в северном Лондоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Independent.

Детали

По информации полиции, нападение произошло, когда полицейские и 61-летний мужчина стояли в общественной зоне, к офицерам подошел человек, а затем напал на них.

Мужчина и два офицера получили ранения. Все трое были доставлены в больницу.

В субботу представители полиции сообщили, что двое офицеров, пострадавших в результате инцидента, были выписаны из больницы и выздоравливают дома.

Мужчина, получивший ножевые ранения, был осмотрен врачами, и его травмы не несут угрозы жизни.

Полиция сообщила, что нападение не связано с терроризмом.

Позже в полиции заявили, что задержали одного нападавшего и двух подозреваемых.

"На месте происшествия был задержан мужчина по подозрению в нападении. Два других человека были позже задержаны в рамках расследования. Все трое остаются под стражей", - говорится в заявлении полиции Лондона.

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Источник: УНН
Теги: Великобритания, Лондон, нападение
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