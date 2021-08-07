В Украине усилят борьбу с жестоким обращением с животными: Зеленский подписал закон

КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными. Об этом свидетельствует карта законопроекта на сайте парламента, передает УНН.

"06.08.2021 возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении на сайте ВР.

Детали

Верховная Рада приняла законопроект о противодействии жестокому обращению с животными 16 июля. Документ вводит новые правила выгула и содержания животных, а также ухода за ними.

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентификационными метками.

Запрещается попрошайничать с животными, а также предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев.

Также закон запрещает в течение года владеть домашними животными людям, которых привлекали к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кого привлекали к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Кроме того, запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных.