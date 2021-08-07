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Украинские гимнастки вышли в финал в групповых упражнениях в Токио-2020

Украинские гимнастки вышли в финал в групповых упражнениях в Токио-2020

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украинские гимнастки вышли в финал в групповых упражнениях на Олимпийских играх - 2020 в Токио, который состоится 8 августа. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Цитата:

"Девушки по художественной гимнастике с результатом 82,700 заняли шестое место и выходят в финал в групповых упражнениях в Токио-2020", - говорится в сообщении.

Детали

В состав команды Украины вошли пять гимнасток: Анастасия Возняк, Ева Мелещук, Мария Высочанская, Мариола Боднарчук и Дарья Дуда.

Награды будут разыграны завтра, 8 августа.

Дополнение

Две украинки, 18-летняя Кристина Пограничная и 17-летняя Виктория Оноприенко, вышли в финал личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде-2020 насчитывается 1 "золото", 5 серебряных, 10 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Источник: УНН
Теги: Украина, гимнастика, Олимпиада-2020
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