NASA: марсоход Perseverance не смог собрать образцы грунта с первой попытки

КИЕВ. 7 августа. УНН. Первая попытка марсохода Perseverance собрать образцы планетарного грунта оказалась безуспешной. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.

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"Данные, присланные на Землю марсоходом NASA Perseverance после его первой попытки собрать образец горной породы на Марсе и запечатать его в пробирке, показывают, что во время начального отбора проб не было собрано никаких горных пород", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, однако телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции отсутствовала почва.

В NASA отметили, что теперь специальная группа проанализирует неудачу марсохода.

Дополнение

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity провел первый испытательный полет на этой планете.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.

В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса.

В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.